Foto Ecco Di Lorenzo: il capitano del Napoli al raduno a Castel Volturno

Presente al raduno anche Giovanni Di Lorenzo, che ha postato sui social uno scatto da Castel Volturno.

Domani comincia il secondo ritiro estivo. Il Napoli partirà per Castel di Sangro per altri 15 giorni di preparazione per arrivare nel migliore dei modi al primo impegno ufficiale della stagione, il 10 agosto contro il Modena al Maradona per i 32esimi di Coppa Italia.

Antonio Conte ha accolto il nuovo acquisto Buongiorno e tutti i nazionali, ad eccezione di Olivera che avrà ancora qualche giorno di vacanza avendo terminato più tardi i suoi impegni con la finalina di Copa America. Presente al raduno anche Giovanni Di Lorenzo, che ha postato sui social uno scatto da Castel Volturno con le emoji di una casa e di un cuore azzurro.