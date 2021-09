Europa League, Osimhen super: candidato come miglior calciatore e per il miglior gol

Il primo gol di Victor Osimhen scelto dai profili social dell'Europa League tra i più belli del primo turno della manifestazione. A contendere lo scettro al nigeriano Rice del West Ham, Ekambi del Lione e Palacios del Leverkusen. Il nigeriano è anche tra i quattro candidati a miglior giocatore della settimana.

Whose goal was best on Matchday 1?