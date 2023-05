Festa Scudetto, Alvino: "Si ragiona sul montaggio di 4 maxi schermi in città e 6 in provincia"

Continuano i preparativi per la festa Scudetto del Napoli che si svolgerà al termine dell'ultima giornata di campionato contro la Sampdoria.

Continuano i preparativi per la festa Scudetto del Napoli che si svolgerà al termine dell'ultima giornata di campionato contro la Sampdoria. Il giornalista Carlo Alvino riporta su Twitter gli ultimi aggiornamenti sull'organizzazione: "Domenica 4 giugno si ragiona per il montaggio di maxi schermi per la festa post partita (che sarà su Rai Due) in piazza Plebiscito, piazza Mercato, Scampia e Bagnoli. Poi in provincia a Portici, Pozzuoli, Bacoli, Nola, Giugliano e Castellammare di Stabia".