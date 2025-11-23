Video Lang-Neres, il simpatico messaggio social: "Molto felici per la vittoria, forza Napoli!"

David Neres e Noa Lang sono stati i protagonisti assoluti della vittoria del Napoli contro l'Atalanta, trascinando la squadra a suon di gol. Nel post-partita, i due hanno mandato un simpatico messaggio sui profili social del club azzurro dove sono abbracciati, l'olandese dice: "Ciao tifosi del Napoli, sono molto felice per la vittoria...

Sono qui con l'MVP!", il brasiliano aggiunge: "Forza Napoli Sempre! Dai!". Di seguito il video.