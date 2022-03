Flop Italia, Jorginho: "Nel calcio si impara e ci si rialza. Andiamo avanti!"

"Ci sono sconfitte che peró fanno piú male e lasciano il segno...e credetemi il dispiacere mio è più grande di quanto voi possiate mai immaginare".

Il regista della Nazionale, Jorginho, torna a parlare del flop dell'Italia che non parteciperà ai Mondiali in Qatar 2022, scrivendo su Instagram: "Nel calcio, come nella vita, si può vincere e si può perdere. Ci sono sconfitte che peró fanno piú male e lasciano il segno...e credetemi il dispiacere mio è più grande di quanto voi possiate mai immaginare. Ma il calcio non é solo uno sport, é una scuola di incredibili valori: insegna a non mollare, a imparare dagli errori, a restare uniti nei momenti duri. Indossare questa maglia per me è un sogno e resta un grande onore. Si impara e ci si rialza. Andiamo avanti!"