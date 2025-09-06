Forgione: "Al Sud tutti tifano Napoli? KDB non ha ancora capito in che Paese viviamo"

vedi letture

Angelo Forgione, giornalista e scrittore napoletano, ha commentato attraverso Facebook le dichiarazioni di Kevin De Bruyne al termine di Belgio-Liechtenstein: "'Nel Sud Italia tutti tifano Napoli, è fantastico!'. Lo ha detto Kevin De Bruyne dopo la partita del Belgio contro il Liechtenstein. Un'affermazione dalla quale si evince che che il ragazzo non ha ancora ben capito il paese in cui è arrivato, a meno che per Sud Italia non intendesse dire Napoli e dintorni.

In caso contrario, scoprirà più avanti che il Sud Italia è affetto da emorraggia del tifo, ed è pieno di tifosi di Juventus, Inter e Milan. E si renderà conto che il tifo napoletano, il quarto in Italia, si concentra soprattutto attorno al Vesuvio, disperdendosi man mano che ci si allontana dal vulcano, baluardo identitario di un territorio la cui squadra è l'unica meridionale a guastare le feste delle nordiche.

Napoli c’è. Il resto del Sud, ahimè, non ce la fa ad esserci, e si aggrappa al Nord. Solo in Campania svetta il Napoli per numero di affezionati. Tiene botta solo la Sardegna per il Cagliari. È Campania contro il resto del Mezzogiorno, in cui il tifo strisciato non ha nulla a che vedere con l’identificazione territoriale.

Squadre leader regionali del tifo al Sud:

Campania: Napoli (46,7%)

Sardegna: Cagliari (33,9%)

Sicilia: Juventus (33,8%)

Abruzzo: Juventus (33,5%)

Molise: Juventus (32,9%)

Basilicata: Juventus (31,3%)

Calabria: Juventus (29,6%)

Puglia: Juventus (28,8%)

(dati: Stage Up e Ipsos)".