FOTO - Altro che via, Fabian e Koulibaly concentrati sul Napoli: "Non perdiamo di vista l'obiettivo"

Nel ritiro di Castel di Sangro c'è anche Fabian Ruiz, che non aveva partecipato a quello di Dimaro. Con lui, ovviamente, anche Kalidou Koulibaly. Entrambi vengono (venivano?) dati in uscita dal Napoli, ma il centrocampista spagnolo posa con il compagno e dimostra di essere concentrato solo sul Napoli: "Io e il mio fra Koulibaly non perdiamo di vista l'obiettivo".