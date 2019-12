FOTO - Ancora vandalizzata la statua di Ibra, hanno provato a segare i piedi

Nuovo atto di vandalismo ai danni della statua in onore di Zlatan Ibrahimovic. Dopo averla imbrattata e provato ad incendiarla, questa volta i vandali hanno provato a tagliare i piedi del monumento costruito in onore del giocatore svedese. Questo gesto arriva dopo l'annuncio del mese scorso che il leggendario attaccante aveva dato, diventare socio dell'Hammarby, rivali del Malmo.

