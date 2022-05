FOTO - "C'è solo un capitano", la festa d'addio di Insigne a Somma Vesuviana

Continuano i festeggiamenti per l'addio di Lorenzo Insigne al Napoli.

Continuano i festeggiamenti per l'addio di Lorenzo Insigne al Napoli. E' in corso una festa di addio al Resort Belvì di Somma Vesuviana, dove il capitano azzurro sta salutando compagni di squadra, amici, familiari e tanti altri ospiti, prima della sua partenza per Toronto. Di seguito lo scatto pubblicato su Instagram dal fratello di Lorenzo, Marco, dove lo si vede accanto alla gigantografia della maglia numero 24 a neon e la scritta: "C'è solo un capitano".