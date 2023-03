FOTO - "Ciata fà sul na plusvalenz!", striscione sfottò ai tifosi juventini

Sempre più striscioni vengono esposti in città in onore della cavalcata trionfale del Napoli verso il terzo scudetto.

Sempre più striscioni vengono esposti in città in onore della cavalcata trionfale del Napoli verso il terzo scudetto. Su un balcone è stato esposto un cartellone che in modo goliardico sbeffeggia i tifosi juventini: "Ciata fà sul na plusvalenz!". Di seguito l'immagine già virale sui social.