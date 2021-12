FOTO - Dalma Maradona: "Riprese della serie su papà finite, nonostante lo stadio..."

Dalma Maradona ha concluso le riprese della serie sul papà, ha concluso girando alcune scene all'esterno del Centro Paradiso con alle spalle il murales. Di seguito il suo post social: "E con questa foto vi dirò che abbiamo finito le riprese!! Bellissimo posto scelto per finire le riprese! E al di là di quello che è successo con lo stadio ‍️ Apprezzo l'amore di tutti i napoletani per mio papà e di conseguenza per me! Parto con un cuore esploso d'amore! È inspiegabile cosa succede in quella città con lui! Ricevere tanto amore è stato bellissimo! Questo è un omaggio con tutto il mio ❤️ e affinché finalmente ciò che viene mostrato sia la verità".