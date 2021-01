FOTO - Fabiàn a passeggio con il cane: "Godendomi il sole e la bellezza di Napoli"

Fabiàn Ruiz non vive un periodo particolarmente brillante. Il valore dello spagnolo non è in discussione, ma evidentemente il momento non è positivo per lo spangolo che resta uno degli elementi di maggiore valore della rosa a disposizione di Gattuso. Fabiàn oggi è stato a passeggio con il suo cane Bella, come mostrato attraverso uno scatto pubblicato sui social: "Passeggiata con Bella, godendomi il sole e la bellezza di Napoli".

🇮🇹 Passeggiata con Bella godendomi il sole e la bellezza di Napoli

•

🇪🇸 Paseo con Bella para disfrutar del sol y de Nápoles #Napoli #Italia #Bella #lifestyle #dog pic.twitter.com/AhTtyQdbZq — Fabián Ruiz (@FabianRP52) January 14, 2021