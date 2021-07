FOTO - #FalloperDiego, Insigne condivide richiesta dei tifosi

A poche ore dalla finale di Euro 2020 tra l'Italia e l'Inghilterra è impossibile non pensare anche a Maradona per la rivalità con gli inglesi, soprattutto considerando che Lorenzo Insigne, numero 10 della Nazionale, ha tatuato sulla gamba sinistra il volto del Pibe de Oro. Per questo motivo i tifosi napoletani chiedono a gran voce al capitano del Napoli di mostrare il tatoo agli inglesi durante un'esultanza, facendo diventare virale l'hastag #FalloperDiego. Lorenzo ha apprezzato condividendo su Instagram l'appello lanciato dal popolo dei social.