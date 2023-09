FOTO - "Finalmente in Portogallo", le immagini degli azzurri in volo

Il Napoli è da pochi minuti atterratto ad Oporto, dopo i problemi tecnici che hanno ritardato il volo charter per il Portogallo.

Il Napoli è da pochi minuti atterratto ad Oporto, dopo i problemi tecnici che hanno ritardato il volo charter per il Portogallo. La SSC Napoli ha pubblicato sui propri profili social gli scatti dei campioni d'Italia mentre viaggiano sull'aereo. Ora il viaggio continuerà in pullman verso Braga, dove alle 22 circa Rudi Garcia e Mario Rui parleranno in conferenza stampa.