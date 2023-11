FOTO - Furia Newcastle per rigore inesistente al PSG: arbitro e VAR gli stessi di Napoli-Milan

L'Inghilterra grida allo scandalo dopo il rigore concesso da Szymon Marciniak al PSG nei minuti di recupero della sfida contro il Newcastle.

L'Inghilterra grida allo scandalo dopo il rigore concesso da Szymon Marciniak al PSG nei minuti di recupero della sfida contro il Newcastle. Un episodio che ha permesso ai parigini di mantenere la seconda posizione nel Gruppo F. L'errore è anche del VAR, Tomasz Kwiatkowski (già oggi sospeso) che ha richiamato l'arbitro polacco al monitor.

Marciniak e Kwiatkowski sono due arbitri che il Napoli conosce bene. Nel quarto di finale di Champions League, l'anno scorso, al Maradona la coppia polacca non ravvisò un calcio di rigore in favore degli azzurri per un evidentissimo fallo di Rafa Leao su Hirving Lozano. In quell'occasione non furono fermati, ma premiati dall'Uefa. Lo ricordavate? Ecco il frame di quell'azione.