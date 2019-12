FOTO - Gattuso a cena a Pompei dopo il ko col Parma: con lui c'era ADL

Dopo la sconfitta del San Paolo contro il Parma, Gennaro Gattuso ha lasciato Fuorigrotta ed è andato a Pompei per la cena di un sabato sera che, per i risultati sportivi, è da dimenticare. Immaginava un esordio diverso il tecnico calabrese, che in serata è stato avvistato al ristorante President in compagnia di Aurelio De Laurentiis. I due, insieme, avranno sicuramente provato ad analizzare cos'è che non è andato nel debutto di Rino.