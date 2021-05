FOTO - Gattuso si rilassa in costiera, l'ex tecnico azzurro a Positano

Giorni di Relax in costiera amalfitana per Rino Gattuso prima di tuffarsi in una nuova avventura, stavolta sulla panchina della Fiorentina. L'ex tecnico del Napoli, al termine del campionato, è rimasto in Campania dove sta trascorrendo qualche giorno di vacanza tra Positano e le altre stupende perle della costiera. Di seguito lo scatto che lo ritrae in un noto ristorante positanese.