FOTO - Ghoulam visita Jorginho e Koulibaly: l'algerino con la maglia di Kalidou

Il Chelsea ha ricevuto alcune visite nel ritiro di Milano.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Chelsea, dopo il netto successo dell'andata, questa sera tornerà ad affrontare il Milan in Champions League. La squadra londinese ha ricevuto alcune visite nel ritiro di Milano. In particolare Koulibaly e Jorginho hanno incontrato Ghoulam, l'ex terzino azzurro è arrivato davanti all'hotel Gallia per salutare gli ex compagni di squadra. Il difensore centrale ha anche regalato una sua maglia al suo grande amico, è lo stesso algerino a mostrarla in una 'storia' su Instagram.