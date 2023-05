FOTO - Gollini e la passione per il rap: posta le immagini della festa e cita Luchè

Il portiere del Napoli Pierluigi Gollini, oltre al calcio ha la passione per la musica, in particolare per il rap.

Il portiere del Napoli Pierluigi Gollini, oltre al calcio ha la passione per la musica, in particolare per il rap. L'estremo difensore azzurro ha pubblicato su Instagram le immagini più belle della festa Scudetto al Maradona citando il celebre brano "Non abbiamo età" del rapper napoletano Luchè: "Prendimi per mano, portami in paradiso, non abbiamo età, abbiamo già vinto Yeh! NAPUL3". Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierluigi Gollini (@piergollo)