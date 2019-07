FOTO - "Grazie di tutto, Diamante", spunta il like di Elmas ad una sua foto in maglia azzurra

Eljif Elmas sarà il prossimo colpo di mercato del Napoli. Le conferme arrivano anche dai social network, precisamente da Instagram: il centrocampista macedone ha messo un like al post di un utente che ha pubblicato la sua immagine in maglia azzurra. "Grazie di tutto, Diamante", si legge, giocando sul suo cognome che, tradotto in italiano, vuol dire proprio diamante.