FOTO - SSC Napoli celebra Mertens: "È il miglior marcatore della nostra storia in Serie A"

Dries Mertens ha superato Antonio Vojak ed è ora il miglior marcatore della storia del Napoli in Serie A. Lo sottolinea con un messaggio sui propri canali social la SSC Napoli, con l'attaccante belga che tocca quota 103 reti nel nostro campionato dopo la meravigliosa rete a San Siro.

