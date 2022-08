FOTO - Il 4-0 oscura un arbitraggio indecente: non solo il rigore, ecco un altro episodio clamoroso

Un intervento pericolosissimo. Da rosso, a dir poco. Ma il calciatore non è stato espulso. Di seguito l'immagine dell'episodio incriminato.

Non c'è soltanto il rigore non concesso al Napoli per un fallo di mani evidente nell'area di rigore del Monza, riguardando con attenzione la partita ci si accorge di un altro errore arbitrale clamoroso nel match del Maradona. Una gamba altissima, ben sopra il ginocchio, di Ferrari su Lobotka. Un intervento pericolosissimo. Da rosso, a dir poco. Ma il calciatore non è stato espulso. Di seguito l'immagine dell'episodio incriminato.