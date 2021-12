FOTO - Il giochino di De Luca: "Cosa sta facendo Giroud a Juan Jesus sul gol annullato?"

Continua a far discutere la decisione di annullare la rete di Kessié nel finale di Milan-Napoli per fuorigioco di Giroud. Ma in pochi dicono che prima del fuorigioco il francese commette anche fallo sul suo marcatore Juan Jesus. Lo fa intuire anche Diego De Luca, noto giornalista, con un giochino a corredo di una foto del momento del fallo pubblicati su Twitter: "Cosa sta facendo Giroud a Juan Jesus nell’azione che ha portato al pareggio, poi annullato, del Milan?

Cosa sta facendo Giroud a Juan Jesus nell’azione che ha portato al pareggio, poi annullato, del Milan?

Solo risposte sbagliate😄#MilanNapoli

⤵️🖋 pic.twitter.com/ovvn2EhFxc — Diego De Luca (@DiegoDeLucaTwit) December 20, 2021