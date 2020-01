FOTO - Inizia la nuova avventura di Gaetano alla Cremonese, ecco il primo scatto in tribuna

E' cominciata la nuova avventura di Gianluca Gaetano alla Cremonese. Il giovane centrocampista azzurro terminerà la stagione con la squadra grigiorossa, nella speranza di raccogliere un minutaggio considerevole. Come mostrato dallo scatto pubblicato dal portale cuoregrigiorosso.com, Gaetano era presente oggi in tribuna allo stadio Zini per la sfida pareggiata dalla Cremonese contro il Venezia.