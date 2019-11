FOTO - Koulibaly: "Un onore la fascia di capitano del mio paese, avanti così!"

Vittoria e fascia da capitano al braccio per Kalidou Koulibaly che nel match vinto 2-0 contro il Congo è rimasto in campo per novanta minuti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport Vittoria e fascia da capitano al braccio per Kalidou Koulibaly che nel match vinto 2-0 contro il Congo è rimasto in campo per novanta minuti. A fine gara sui social ha scritto il seguente messaggio: "Importante partire con una vittoria. Un onore la fascia di capitano del mio Paese: avanti così!". Il est important de repartir avec une victoire: un honneur d'être capitaine de mon équipe nationale. Merci à mes frères Lions. Continuons comme ça, allez lions!



Importante partire con una vittoria. Un onore la fascia di capitano del mio Paese: avanti così!#SENCGO 2-0 #KK pic.twitter.com/m21EZHkOez — Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) November 13, 2019