FOTO - L'attore Salvatore Esposito lancia un messaggio alla SSCN: "Vogliamo la finale!"

"Finalmente si torna al calcio giocato anche in Italia. Un calcio diverso, un calcio senza pubblico, un calcio dopo uno stop lunghissimo, un calcio che ricorderà quelle amichevoli estive pre-campionato. Ma questo è il calcio post-pandemia. A noi tifosi l'arduo compito di far arrivare il nostro calore ed il nostro affetto con ogni mezzo, quindi, stasera, Napoli, vogliamo la finale!". Questo il messaggio su Instagram indirizzato dall'attore Salvatore Esposito (alias Genny Savastano in Gomorra) al Napoli per la semifinale di Coppa Italia di ritorno contro l'Inter