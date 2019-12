FOTO - La carica di Malcuit: "Se trovi un muro non mollare, gli ostacoli non devono fermarti!"

Messaggio di carica da parte di Kevin Malcuit, ancora ai box per la lesione del crociato. Il terzino francese, tramite un messaggio su Instagram, ha mostrato grande determinazione nel recuperare dall'infortunio e ha fatto vedere tutta la sua voglia di tornare in campo: "Gli ostacoli non devono fermarti. Se ti imbatti in un muro, non voltarti dietro e mollare. Scopri come scalarlo, attraversarlo o aggirarlo".