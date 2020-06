FOTO - La Coppa Italia negli spogliatoi del San Paolo: a reggerla sono due napoletani

La protagonista di questi giorni in casa Napoli non può che essere la Coppa Italia. Il trofeo ha fatto tappa anche negli spogliatoi del San Paolo, dove oggi si è tenuto il primo allenamento post-trionfo sulla Juventus. E Tommaso Starace, lo storico magazziniere, ha immortalato il momento in compagnia di Lorenzo Insigne e due membri dello staff. Di seguito lo scatto pubblicato sui social.

Eccoci e nostra la portiamo a Napoli un abbraccio a tutti i nostri tifosi pic.twitter.com/aUvyXG24pa — Tommaso (@TommyStar55) June 19, 2020