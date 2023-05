FOTO - La Lazio ironizza sulle griglie Champions estive… Ma non c’è neanche il Napoli

Una volta raggiunto tale traguardo, il club ha ironizzato sui social, ricordando le griglie di inizio stagione che la vedevano fuori dai primi 4 posti.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio è ufficialmente qualificata alla prossima edizione della Champions League. Una volta raggiunto tale traguardo, il club biancoceleste ha ironizzato sui social, ricordando le griglie di inizio stagione che la vedevano fuori dai primi quattro posti. E, andandole a spulciare oggi, si sorride anche per il Napoli: quasi nessuno inseriva gli azzurri, proprio come i biancocelesti, nei posti validi per l'Europa che conta. Di seguito il post pubblicato dalla Lazio.