FOTO - La Sscn racconta il viaggio verso gli USA: "Infuocata sfida a tressette con ADL e Ancelotti..."

Il Napoli è in viaggio per Miami, dove l'attenderà la prima delle due sfide con il Barcellona in amichevole. La società tramite Twitter ha raccontato il viaggio, scherzando sulla partita a carte con Ancelotti e De Laurentiis tra i protagonista, in squadra: "Viaggio lungo ma divertente. Infuocata la sfida a tressette in alta quota tra la coppia De Laurentiis Ancelotti e Vallefuoco De Matteis. Indovinate chi ha vinto ! Ora facciamo una sosta nel Maine. Arrivati a Miami ve lo diremo".

