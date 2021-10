FOTO - Locatelli prosegue il suo magic-moment: dopo il gol nel derby fa la proposta di matrimonio

E' Manuel Locatelli il protagonista di casa Juventus. Dopo il gol decisivo nel derby con il Torino, il centrocampista della Nazionale segna un altro gol, stavolta fuori dal campo. Come mostrato sui social, infatti, Locatelli ha avanzato la sua proposta di matrimonio alla fidanzata Thessa Lacovich. "Sì con tutto il cuore", ha risposto la ragazza, in persona e a mezzo social. Nozze imminenti dunque per l'ex Sassuolo, per il quale prosegue il magic-moment: prima corona un sogno sportivo, poi uno privato, a distanza di poche ore.