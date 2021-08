FOTO - Malcuit esulta sui social: "Ottimo lavoro! Restiamo concentrati e andiamo avanti"

Nell'amichevole contro l'Ascoli, vinta per 2-1 dal Napoli, c'è stato spazio anche per Kevin Malcuit, tornato in panchina con l'arrivo di Di Lorenzo.

Nell'amichevole contro l'Ascoli, vinta per 2-1 dal Napoli, c'è stato spazio anche per Kevin Malcuit, tornato in panchina con l'arrivo di Giovanni Di Lorenzo. Il terzino francese nel post-partita ha commentato il successo tramite il suo account Instagram: "Ottimo lavoro, ragazzi! Restiamo concentrati e andiamo avanti"