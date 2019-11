FOTO - Marco Insigne risponde a Chiariello: "'O cafone frattese? Non è razzismo ma invidia!"

Dopo l'ultimo editoriale di Umberto Chiariello, nel quale ha commentato proprio la situazione di Insigne in casa Napoli ("Tifosi che chiamano Insigne ‘O’ cafone frattese’, sono primi a fare discriminazione territoriale!"), il fratello del capitano azzurro Marco, ha commentato cosi su Instagram, richiamando proprio alle parole del giornalista di Canale 21: "Non è Razzismo, ma invidia! Capitano del Napoli e 10 in nazionale, anche chi non te lo dice è orgoglioso di te fratellino".