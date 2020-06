FOTO - Mertens show: il belga si affaccia dalla finestra dell'albergo in mutande

E' Mertens Show. A poche ore dall'attesissima partita di Coppa Italia tra Napoli e Inter, il belga si è lasciato immortalare in uno scatto fotografico mentre si affaccia dal balcone dell'albergo che ospita la squadra azzurra. 'Ciro' - come mostrato dalla foto su Instagram di Urone Channel - appare in mutande. Di seguito la foto del belga: