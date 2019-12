FOTO - Milik suona la carica verso il Barça: "Rispetto tanto, paura nada!"

"Rispetto tanto, paura “nada ”. Ci vediamo al San Paolo". Un messaggio per caricare l'ambiente, per far capire che il Napoli non teme il Barcellona. E' così che Arkadiusz Milik si proietta ai blaugrana. Non si parte già sconfitti ed è ovvio che sia così, perché adesso bisogna guardare oltre il momento negativo. Quando sarà tempo di Champions, chissà cosa accadrà. Milik non ha paura di nessuno, neanche dei più forti.