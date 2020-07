FOTO - Napoli a Castel di Sangro, l'annuncio di ADL: "Firmato l’accordo per il prossimo ritiro"

Il Napoli effettuerà in Abruzzo, in quel di Castel di Sangro, il ritiro in vista della prossima stagione. Dopo la conferenza stampa di oggi, è arrivata anche la firma sull'intesa, come annunciato da Aurelio De Laurentisi tramite Twitter: "Firmato l’accordo per il prossimo ritiro a Castel di Sangro", si legge come didascalia ad un'immagine insieme al presidente della Regione Abruzzo e il sindaco di Castel di Sangro.

