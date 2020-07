FOTO - Osimhen, tweet motivazionale sui social: tantissime risposte dai tifosi azzurri

''Se sapeste da dove vengono alcuni di noi, non preghereste per il nostro fallimento'' questo il messaggio - probabilmente semplicemente motivazionale - comparso sul profilo Twitter di Victor Osimhen, attaccante del Lille, al centro di una vera e propria telenovela di calciomercato che vede protagonista il Napoli. Al tweet del ragazzo sono seguite tantissime risposte dei tifosi azzurri con foto di Napoli o invitandolo a decidere al più presto possibile

If you knew where some of us came from,you won’t pray for us to fail😇 pic.twitter.com/1oUKlk0HsW