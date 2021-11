FOTO - Ospina show: record di clean sheets, nessuno come lui in Serie A

Sette clean sheets per David Ospina, portiere record del Napoli. Nessuno in Serie A vanta un numero così alte di gare senza gol subiti. Merito delle sue abilità e del lavoro prezioso svolto da Spalletti. Distanti gli altri, come Skorupski e Rui Patricio. Ospina primo nella speciale classifica e il Napoli è a lavoro per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2022.