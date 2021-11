Ospina in scadenza: il Napoli valuta seriamente il rinnovo

Quello di David Ospina è un rinnovo che il club valuta molto seriamente. A scriverlo è il Corriere dello Sport oggi in edicola. Il quotidiano, parlando del futuro di Insigne, con l'offerta del Toronto e i dubbi del capitano, spiega che c'è anche il portiere in scadenza nel 2022. Il Napoli vorrebbe proporgli un rinnovo per non perderlo. Ha fiducia nel colombiano che anche con Spalletti è diventato titolare.