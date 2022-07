FOTO - Si vede ADL: footing sul lungofiume per il presidente

Seconda immagine pubblica di Aurelio De Laurentiis dal ritiro del Napoli a Dimaro.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seconda immagine pubblica di Aurelio De Laurentiis dal ritiro del Napoli a Dimaro. Dal suo arrivo all'Hotel Rosatti di Dimaro di giovedì sera, il presidente del Napoli non si è ancora visto in pubblico, solo ieri è stato ritratto in un momento di svago col presidente delle SPAL. Questa mattina, approfittando della splendida giornata, si è concesso al footing sul lungofiume. Di seguito lo scatto che sta diventando virale sui social.