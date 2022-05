FOTO - Spalletti omaggia il maestro Ferrigno: in regalo la casacca d’allenamento

In omaggio Spalletti gli ha regalato la casacca d’allenamento della squadra con su scritto: “Sarò con te e tu non devi mollare”.

Tour in giro per la città quest’oggi per l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti. Visita ai Quartieri Spagnoli per vedere il murales di Maradona e giro a San Gregorio Armeno. Oltre a recarsi presso la bottega di Genny Di Virgilio dove ha ricevuto una statuina, il tecnico del Napoli è stato anche presso la bottega del maestro Marco Ferrigno. In omaggio Spalletti gli ha regalato la casacca d’allenamento della squadra con su scritto: “Sarò con te e tu non devi mollare”. Di seguito la foto.