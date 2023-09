FOTO - "Squadra", il messaggio social eloquente di Rudi Garcia

Rudi Garcia torna a postare su Instagram dopo il poker degli azzurri a Lecce.

Rudi Garcia torna a postare su Instagram dopo il poker degli azzurri a Lecce. L'allenatore del Napoli, che non pubblicava più nulla sui social dal ko interno con la Lazio, esulta per la vittoria ponendo in evidenza lo spirito ritrovato dei suoi ragazzi. Una sola parola: "Squadra", a corredo della foto dell'esultanza al gol di Ostigard che testimonia il ritrovato spirito dei campioni d'Italia.