FOTO - "Tornato a lavoro", il post di Mertens dopo il primo giorno di ritiro a Dimaro

"Back to work" ha scritto sui social Dries Mertens nel suo primo giorno di ritiro a Dimaro Folgarida. Grande entusiasmo per l'attaccante belga accolto dalla passione del pubblico napoletano. Per lui, arrivato stanotte, lavoro pomeridiano assieme agli altri compagni che solo oggi si sono uniti al gruppo azzurro. Ecco il suo post: