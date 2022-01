FOTO - Tuanzebe a lavoro anche fuori dal campo: prime lezioni di italiano per il difensore

Axel Tuanzebe è arrivato a Napoli l’8 gennaio in prestito dal Manchester United ed esordito nel match negli ultimi 10' della sfida vinta contro la Sampdoria. Il difensore inglese di origini congolesi si sta ambientando in questa nuova avventura italiana e lavora anche fuori dal campo. Oggi ha infatti pubblicato un’Instagram story sul suo profilo ufficiale in cui è alle prese con le prime lezioni di italiano. Di seguito lo scatto.