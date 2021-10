FOTO - Tutti al fianco di Koulibaly: messaggi anche da Maggio, Balotelli e Rio Ferdinand

I gravi episodi di razzismo avvenuti nell'immediato post-partita di Fiorentina-Napoli hanno scatenato tantissime reazioni. Giocatori e società di calcio si sono schierati al fianco di Koulibaly, Anguissa e Osimhen. Tanti i messaggi di solidarietà per il centrale senegalese. Anche l'ex Napoli Christian Maggio ha rivolto un pensiero al suo ex compagno di squadra, così come Mario Balotelli e l'ex difensore inglese Rio Ferdinand.