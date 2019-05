FOTO - Tuttosport ora elogia Sarri: ricordate quando lo derideva a Napoli sul piagnisteo?

Maurizio Sarri ha vinto l'Europa League, attirando su di se gli elogi dei media di tutta Europa. L'edizione di oggi di Tuttosport ha elogiato pubblicamente l'ex tecnico del Napoli, accostato alla Juventus nel corso delle ultime settimane. Eppure, quando lo stesso Sarri sedeva sulla panchina del Napoli, i titoli di Tuttosport avevano un tono decisamente diverso, come evidenziato da Maurizio Pistocchi su Twitter: il "No Sarry No cry", che derideva il presunto piagnisteo del tecnico, è uno dei titoli anti-Sarri letti all'epoca della sua direzione tecnica in azzurro.

Per non dimenticare MAI pic.twitter.com/lsGusp2c3m — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) 30 maggio 2019