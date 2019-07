FOTO - "Ultima barba", dai social ennesimo indizio dell'imminente arrivo di Elmas al Napoli

Eljif Elmas è prossimo a diventare un calciatore del Napoli, ormai sembra tutto fatto. Un ulteriore indizio arriva dai social, come spesso accade. Il centrocampista macedone è stato taggato in un post dal suo parrucchiere, in cui quest'ultimo scrive "Forse l'ultima barba". Ormai per il classe '99 è pronta l'avventura in azzurro che l'attende.