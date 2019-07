FOTO - Younes dopo la prima amichevole: "Un sacco di cose da migliorare, si continua a lavorare!"

Amin Younes ha commentato sui social la prova di ieri col Benevento. Lo fa con un post in cui mostra la nuova maglia e scrive: "Primo test della nuova stagione fatto. Un sacco di cose da migliorare, ma continuiamo a lavorare!". Ecco il suo tweet:

First test of the new season done. Lot of things to improve but we keep on working! #dimaro #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/516IpWfTP6