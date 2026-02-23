Giordano: "Per l'Aia non è mai rigore su Hojlund e Var non è stato bocciato"
"L'AIA ritiene errori di campo quelli commessi nell'arco della partita Atalanta-Napoli, individuando una lettura non coerente dell'arbitro Chiffi, mentre meno responsabilità vengono attribuite al var Aureliano". Questo è quanto scrive su X Marco Giordano, giornalista di Radio Crc: "Per l'AIA il contatto Hojlund-Hien non è calcio di rigore, mentre il fallo di Hojlund su Hien è un episodio al limite, con l'interpretazione più corretta che sarebbe stata quella di concedere il gol al Napoli".
L'AIA ritiene errori di campo quelli commessi nell'arco della partita #AtalantaNapoli, individuando una lettura non coerente dell'arbitro Chiffi, mentre meno responsabilità vengono attribuite al var Aureliano. Per l'AIA il contatto Hojlund-Hien non è calcio di rigore, mentre il…— Marco Giordano (@MarcoGiordano6) February 23, 2026
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
