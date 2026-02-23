Giordano: "Per l'Aia non è mai rigore su Hojlund e Var non è stato bocciato"

Giordano: "Per l'Aia non è mai rigore su Hojlund e Var non è stato bocciato"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:30Dai social
di Arturo Minervini

"L'AIA ritiene errori di campo quelli commessi nell'arco della partita Atalanta-Napoli, individuando una lettura non coerente dell'arbitro Chiffi, mentre meno responsabilità vengono attribuite al var Aureliano". Questo è quanto scrive su X Marco Giordano, giornalista di Radio Crc: "Per l'AIA il contatto Hojlund-Hien non è calcio di rigore, mentre il fallo di Hojlund su Hien è un episodio al limite, con l'interpretazione più corretta che sarebbe stata quella di concedere il gol al Napoli".