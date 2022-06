Gattuso al Valencia, like di Politano al post social: indizio di mercato?

Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore del Valencia, attraverso i social i catalani hanno annunciato l'arrivo dell'ex tecnico del Napoli.

Proprio sotto al post del club spagnolo spunta il like Matteo Politano. Semplice bentornato in panchina per il suo ex allenatore, o indizio di mercato sulla possible nuova destinazione dell'esterno del Napoli? Un interrogativo che potrebbe trovare la risposta nei prossimi giorni.